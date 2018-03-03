اتهمت وزارة الدفاع الروسية, يوم الجمعة, الولايات المتحدة الأمريكية بإقامة "محمية للإرهابيين" في منطقة التنف جنوب شرقي سوريا.

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وأوضح نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين في حديث لقناة "روسيا-24, ان منطقة التنف يجري فيها "تسليح الإرهابيين، والتخطيط لهجمات ينطلقون لتنفيذها من هذه المحمية، وكل ذلك تحت إشراف القوات الخاصة وغيرها من التشكيلات العسكرية الأمريكية".

وكان المركز الروسي للمصالحة في سوريا اعلن في تشرين الثاني الماضي، بأن الجيش الأمريكي أغلق منطقة الـ55 كيلومترا حول قاعدة له في التنف، متسببا بذلك في عزل نحو 50 ألف نازح عن مصادر المعونات الإنسانية.

كما حذرت الدفاع الروسية في تشرين الأول الماضي من ان قاعدة "التنف" تحولت إلى "ثقب أسود" على الحدود السورية الأردنية، يخرج منه المسلحين، محذرة من خطورة وضع النازحين في مخيم الركبان وتحولهم إلى درع بشري.

واتهم فومين الأمريكان "بمنع قوافل المساعدات الإنسانية من دخول مخيم الركبان للنازحين بمحاذاة التنف، ما أدى إلى تدهور كارثي في الأوضاع الإنسانية هناك".

وكانت موسكو, اقترحت في الايام القليلة الماضية تنظيم ممرات إنسانية في منطقة التنف ومخيم الركبان، بالقرب من الحدود السورية الأردنية، لتمكين نازحين سوريين متواجدين هناك من العودة إلى منازلهم, حيث ابدى التحالف استعداده استعداده لتنفيذ المقترح الا انه اتهم القوات النظامية باعاقة هذه الجهود.

ويأوي مخيم الركبان نحو 60 ألف امرأة وطفل من الرقة ودير الزور، ويقع في منطقة آمنة بالقرب من القاعدة الأميركية في التنف.

وتتواجد قوات أمريكية في سوريا مهمتها تقديم الدعم العسكري و السياسي لمقاتلي المعارضة المعتدلة و مقاتلين أكراد تابعين لقوات سوريا الديمقراطية في معاركهم ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".