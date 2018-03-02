أجّل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة, التصويت على مشروع القرار البريطاني حول الوضع في الغوطة الشرقية.

وأفادت وكالة (سبوتنيك) الروسية, أن مجلس حقوق الإنسان أعلن عن تأجيل التصويت حتى يوم الاثنين المقبل، لعدم انتهاء النقاش.

وكانت بريطانيا دعت، يوم الخميس، إلى عقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمناقشة الانتهاكات في الغوطة الشرقية.

وقدمت بريطانيا مشروع قرار يدعو إلى التطبيق الفوري لقرار مجلس الأمن 2401، الخاص بالهدنة.

ووضعت روسيا ,الاثنين الماضي, هدنة إنسانية يومية في الغوطة لمدة 5 ساعات تبدأ الثلاثاء 27 شباط, من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً, بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وإدخال المعونات عبر معبر آمن في مخيم الوافدين، غير أن الأمم المتحدة اعتبرتها غير كافية لإدخال المساعدات.

ولم تحقق الهدنة خلال الأيام الماضية أي نتائج, وسط تبادل أطراف الصراع الاتهامات بخرقها, حيث اتهمت روسيا ومصادر موالية مقاتلي المعارضة بقصف الممر الذي خصصته لخروج المدنيين وعرقلة إيصال المساعدات ومنع خروج المدنيين من الغوطة ، ولكن المعارضة نفت ذلك, متهمة القوات النظامية بشن غارات على الغوطة خلال فترة الهدنة.

كما تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، في 24 شباط، القرار 2401، الذي يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية لمدة ثلاثين يوما في جميع أنحاء سوريا، بما فيها الغوطة الشرقية، لتمكين الجهات المعنية والمنظمات الدولية من تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في جميع المناطق، واستثنى القرار تنظيمات "داعش"، و"جبهة النصرة،" و"القاعدة" وغيرهم من الأفراد والتنظيمات المرتبطة بهذه الهياكل الإرهابية.

سيريانيوز