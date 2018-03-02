قال مركز المصالحة الروسي الجمعة إن المسلحين في سوريا أطلقوا 28 قذيفة على دمشق واستهدفوا المركز, فيما اشار الى أن الإرهابيين يستعدون لاعتداءات في الغوطة الشرقية بمواد سامة.

وأشار مركز المصالحة الروسي في بيان إلى أن "الوضع في منطقة الممر الإنساني في الغوطة الشرقية ما زال متوترا والطريق إليه يتعرض لنيران القناصين", مؤكدا أن "المسلحين قصفوا أحياء دمشق للمرة الـ11 وأطلقوا 28 قذيفة، سقطت بعضها على مقر مركز المصالحة".

وقال رئيس مركز المصالحة اللواء يوري يفتوشينكو: "المسلحون قاموا بقصف أحياء دمشق السكنية وضواحيها، خلال الـ24 ساعة الأخيرة", مشيرا الى أن "هناك أضرارا وضحايا في صفوف المدنيين".

وأوضح رئيس المركز ان "الوضع في منطقة الممر الإنساني متوتر، إذ تتعرض الطرقات المؤدية إليه لإطلاق نار من قبل القناصين منذ ليلة أمس".

يذكر أن بدأت الهدنة الإنسانية الرابعة في الغوطة الشرقية، يوم الجمعة، واستمرت من العاشرة صباحا حتى الثالثة ظهرا، بتوقيت موسكو.

وقال مصدر عسكري يوم الخميس بأنه "تم الحصول على معلومات مؤكدة تفيد بأن "التنظيمات الإرهابية" في الغوطة الشرقية “جبهة النصرة” و”فيلق الرحمن” و”أحرار الشام” يخططون لمسرحية الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيمائية من قبل الجيش العربي السوري".

وكان مسؤولون أمريكيون كشفوا مؤخرا, أن الإدارة الأمريكية مستعدة لشن عمل عسكري آخر ضد القوات النظامية السورية, في حال اقتضت الضرورة لردعها عن استخدام الأسلحة الكيماوية.

وعرقلت روسيا في الآونة الأخيرة عدة مشاريع قرارات تتعلق بملف الكيماوي السوري والتجديد لبعثة دولية المكلفة بالتحقيق في استخدام أسلحة كيميائية في البلاد.

ووافقت سوريا في 2013 على تدمير ترسانتها من الأسلحة الكيماوية في إطار اتفاق توسطت روسيا والولايات المتحدة لإبرامه، لكن عاودت اتهامات دولية وجهات معارضة سورية للنظام السوري باستخدام الكيماوي خلال هجماته في عدة مناطق خاضعة تحت سيطرة المعارضة, الأمر الذي تنفيه السلطات السورية.

سيريانيوز