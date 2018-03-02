حذرت موسكو، يوم الخميس، واشنطن من استخدام اتهامات "لاصحة لها" بشأن تنفيذ القوات النظامية هجوماً كيميائياً، من أجل تبرير استخدام القوة ضد تلك القوات.

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وقالت السفارة الروسية في واشنطن في بيان ،" نودّ تحذير الولايات المتحدة من وسواس اتخاذ ذلك ذريعة لتوجيه ضربات صاروخية إلى المنشآت الحكومية السورية".

وتابع البيان "مظهر من مظاهر السخرية الخاصة هي التصريحات الجديدة لممثلي الإدارة الأمريكية بشأن نيتهم تحميل روسيا مسؤولية مزاعم استخدام دمشق للأسلحة الكيميائية، على الرغم من أن الإدارة نفسها تعترف بأنه لا يوجد دليل على ذلك، فضلا عن كونها لم تكن من قبل".

وأشارت السفارة إلى أن "التقارير المزيفة الصادرة عن (الخوذ البيضاء) الفاقدة المصداقية وغيرها من المنظمات الإنسانية غير الحكومية، التي تتكون من محتوى غربي، يمكن اعتبارها مهزلة رخيصة بدون أدلة".

وكانت واشنطن قدمت يوم الأربعاء، مشروع قرار لمجلس الأمن، بتشكيل لجنة أممية جديدة للتحقيق بهجمات كيميائية شنتها القوات النظامية في الغوطة الشرقية، عقب تقارير من المعارضة عن تلك الهجمات.

واعتبرت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة، أن اتهامات روسيا بعدم الامتثال لالتزاماتها في سوريا، يهدف للحفاظ على جيوب إرهابية في الغوطة الشرقية، مضيفة انه "تم الاعلان عن تهدئة لمدة خمس ساعات يوميا لإجلاء المدنيين الراغبين بالخروج من الغوطة عبر ممر آمن، الا أن سبب تعثر تحقيق هذا الهدف يكمن في تصرفات المسلحين المتحصنين في الغوطة وفي موقف الأطراف الداعمة لهم حيث يعرقلون إيصال المساعدات وإجلاء المدنيين إضافة إلى استمرارهم بقصف الأحياء السكنية في دمشق وريفها".

وكان المعبر الآمن في مخيم الوافدين والذي تم تخصيصه لخروج مدنيين من الغوطة الشرقية تعرض عدة مرات للاستهداف بالقذائف، حيث اتهمت روسيا مسلحين معارضين بذلك.

وكانت هدنة انسانية يومية، أعلنتها روسيا، دخلت صباح الثلاثاء حيز التنفيذ، حيث تنص على وقف اطلاق النار لمدة 5 ساعات يومياً من الساعة 9 صباحا وحتى الثانية بعد الظهر، بغية اجلاء المدنيين من الغوطة الشرقية عبر معبر آمن في مخيم الوافدين بريف دمشق.

سيريانيوز