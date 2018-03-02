أعلن مدير منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "يونيسيف" بالشرق الأوسط، يوم الجمعة، أن هناك مؤشرات لان تسمح الحكومة السورية بدخول قافلة مساعدات لـ180 الف شخص في بلدة دوما بالغوطة الشرقية.

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ونقلت وكالة (رويترز) عن مدير يونيسف بالشرق الأوسط خيرت كابالاري في مؤتمر صحفي في جنيف قوله ان "الحكومة السورية قد تسمح بدخول قافلة مساعدات لنحو 180 ألف شخص في بلدة دوما بالغوطة الشرقية المحاصرة بسوريا يوم الأحد".

واضاف كابالاري أنه "لا توجد مؤشرات على الاتفاق على دخول قوافل أخرى لتقديم المساعدة لباقي سكان الغوطة البالغ عددهم 400 ألف أو بشأن إجلاء نحو 1000 في حاجة لمساعدة طبية عاجلة".

وكانت الامم المتحدة أعلنت الاسبوع الماضي، عن جاهزية 45 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية لدخول منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق, بعد تلقيها ضمانات من الاطراف للعبور الامن.

ووضعت روسيا الاثنين الماضي هدنة انسانية يومية في الغوطة لمدة 5 ساعات تبدأ الثلاثاء 27 شباط من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً, بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وافساح المجال لادخال المعونات، غير ان الامم المتحدة اعتبرتها غير كافية لادخال المساعدات.

ولم تحقق الهدنة خلال الايام الماضية أي نتائج, وسط تبادل أطراف الصراع الاتهامات بخرقها, حيث اتهمت روسيا ومصادر موالية مقاتلي المعارضة بقصف الممر الذي خصصته لخروج المدنيين وعرقلة ايصال المساعدات ومنع خروج المدنيين من الغوطة ، ولكن المعارضة نفت ذلك, متهمة القوات النظامية بشن غارات على الغوطة خلال فترة الهدنة.

واعتمد مجلس الأمن الدولي, السبت الماضي, مشروع قرار بالإجماع، نص على وقف اطلاق النار في سوريا , مستثنيا تنظيمي "داعش" و "النصرة", كما نص القرار على ايصال مساعدات انسانية للمحاصرين وتأمين الإجلاء الطبي..

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