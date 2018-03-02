دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في اتصال هاتفي يوم الخميس، على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو لوقف إطلاق النار 30 يوما في سوريا على الفور.

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ونقلت وكالة (رويترز) عن متحدث باسم ميركل شتيفن زايبرت قوله "اتفق الاثنان على أن ضرورة التزام النظام السوري وحلفائه الروس والإيرانيين بالتطبيق الفوري والكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2401 (لعام 2018). هذا القرار يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في سوريا".

وكان مجلس الأمن اقر بالإجماع قرار وقف اطلاق نار لمدة 30 يوماً، استثنى "داعش" و"جبهة النصرة"، وتأمين ايصال المساعدات واجلاء طبي للمحاصرين، تعرضت للانتهاك ولم تحقق غايتها.

وكان ترامب بحث يوم الجمعة، مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون تطبيق قرار وقف اطلاق النار في سوريا، وحثا روسيا للضغط على النظام للالتزام بالهدنة.

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