قالت شركة "أبل" انها ستنتج نسخاً بلون ذهبي من 3 هواتف أيفون جديدة من المتوقع إطلاقها في أيلول القادم.

وبحسب موقع theverge، فان "أبل" تعمل على انتاج نسخ من الأجهزة الجديدة باللون الذهبي إضافة إلى اللون الأسود والفضي.

وتقول توقعات Mark Gurman من Bloomberg، إن شركة أبل ستقوم بإطلاق 3 هواتف آيفون جديدة خلال شهر أيلول القادم وهم: نسخة مطورة من آيفون X ونسخة أكبر حجماً من تلك النسخة المطورة، بالإضافة إلى نسخة أقل تكلفة تجمع بين شاشة آيفون X النحيفة وشاشة LCD. سيعمل جميعهم بتقنية FaceID بالإضافة إلى تقنية Touch ID أيضاً.

وتفيد التقارير بأن النسخة الكبيرة من آيفون X ستحتوي على شاشة حجمها ما يقرب إلى 6.5 بوصة بدقة 2688 × 1242بكسل، ومن المرجح ان تضيف أبل بعض الميزات الجديدة في البرمجيات مع الهاتف.

وسيحتوي هاتف آيفون X الكبير على نفس عناصر تصميم العام الماضي، مثل شاشة OLED والحواف المقاومة للصدأ ومن المتوقع أن يأتي شكل هاتف الآيفون الذي سيحتوي على شاشة LCD متطابق لشكل آيفون X مع حواف من الالمنيوم اقل حجماً عن آيفون X وشاشة 6.1 بوصة، كما انه سيعمل بتقنية Face ID. .

وتشير التقارير الى إن سعره سيتراوح بين 700 او 800 دولار امريكي.

يشار الى ان "أبل" تقوم حالياً باستكشاف فكرة إضافة دعم بطاقة SIM المزدوجة مع هاتف آيفون X الكبير.

سيريانيوز