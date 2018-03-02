كشفت شركة"HMD Global" المالكة لحقوق بيع نوكيا، عن نموذج جديد من هاتف " Nokia 8110" الأسطوري.

وتتميز النسخة الجديدة من هذا الهاتف، بغطاء منزلق يغطي لوحة المفاتيح، وهيكل منحني بشكل مميز جعل الخبراء يطلقون عليه اسم "الموزة".

وتم تزويد "8110" بشاشة ملونة بمقاس 2.4 بوصة ودقة عرض "320*240" بكسل، فضلا عن كاميرا خلفية بدقة 2 ميغابكسل، وذاكرة داخلية بحجم 4 غيغابايت.

ولم تمنع بساطة الهاتف الجديد، من قدرته على التعامل مع شبكات "4G" وشبكات الـ WIFIوالإنترنت، فضلا عن بطاريته التي أتت بسعة 1200 ميلي أمبير والتي تكفيه للعمل لأيام.

ومن المنتظر أن يطرح رسميا في أيار القادم بسعر 97 دولار تقريبا.

سيريانيوز