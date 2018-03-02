أكدت مصادر مطلعة، أن خيار منع تطبيق "واتس أب" من مشاركة بيانات المستخدم مع "فيسبوك" لن يعود بعد اليوم.

وقالت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، ان القائمين على تطبيق "واتس اب" أكدوا ان الخيار ذاهب بلا عودة.

وتابعت الصحيفة، ان "الخيار سيختفي وأن جميع البيانات سوف تذهب لتطبيق فيسبوك، اسم المُستخدم ورقم هاتفه، وبالتالي قد تقوم الشبكة الاجتماعية بربط حسابات فيسبوك مع حسابات (واتس آب) في محاولة لتوفير حساب موحّد بشكل أو بآخر".

وكانت شركة "فيسبوك" بدأت في 2016 بمُشاركة البيانات مع خيار لتعطيل هذا الأمر ومنع المُشاركة حرصًا على الخصوصية، بانتظار الهيئات الحقوقية وبعض الوكالات الحكومية التي ستعترض على هذا الأمر بنسبة كبيرة.

سيريانيوز