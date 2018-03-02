كشفت شركة "سامسونج" عن مستشعر ISOCELL Fast 2L3 مع ذاكرة DRAM مدمجة وإمكانية تصوير فيديو بمعدل 960 إطار في الثانية.

وقال موقع gsmarena ان، رغبة الشركة وتركيزها عند تطوير هواتف غالاكسي S9، لذا فقد صممت المستشعر الجديد بثلاث طبقات، وعادةً ما تحتوي الطبقة الأولى على البكسلات التي تحمل الضوء، وتقوم الطبقة الثانية بتحويله لمعلومات رقمية يتم إرسالها إلى الشريحة للمعالجة ثم إلى الذاكرة العشوائية للهاتف.

وأضافت "سامسونج" طبقة ثالثة وهي عبارة عن ذاكرة عشوائية ديناميكية DRAM سعة 512 ميجابايت، والتي يمكنها بسرعة قراءة وحفظ البيانات من المستشعر. الأمر الذي يتيح تصوير الفيديوهات بمعدل 960 إطار في الثانية لتصوير بطيء 32x، كما يحتوي المستشعر على ميزة كشف الحركة حتى تتمكن من بدء التسجيل البطيء أسرع.

وذكر الموقع ان المستشعر يقوم بالتقاط صور أفضل، ويمكنه نقل كل البيانات من طبقة البكسلات لطبقة DRAM في 1/120 جزء من الثانية، ما يقلل لف فتحة العدسة (تأثير الجيلي).

ويتمتع المستشعر كذلك بميزة التقاط عدة لقطات ليتم استخدامها لتقليل الضوضاء ثلاثية الأبعاد في الإضاءة المنخفضة أو لصور HDR أفضل في ضوء النهار.

ومستشعر ISOCELL Fast 2L3 هو مستشعر 12 ميجابيكسل بحجم بكسلات 1.4µm، وكل واحدة تعمل كنقطة تركيز تلقائي لتوفر ما يُطلق عليه التركيز التلقائي مزدوج البكسلاتDual Pixel autofocus. والمستشعر في مرحلة الإنتاج بكثافة.

سيريانيوز