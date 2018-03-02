قال الكرملين الروسي، يوم الجمعة، إن سوريا بلد "حليف" لروسيا، لكن لا تربطهما "اتفاقية شاملة للتحالف".

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وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ، "على حد علمي موسكو ودمشق لا ترتبطان باتفاقية شاملة للتحالف. ولا وجود لاتفاق من هذا النوع بين البلدين على حد علمي".

وأضاف بيسكوف "سوريا حليفتنا بلا شك، لكن علاقات التحالف تبنى على أساس اتفاقات تضبطها بين الدول".

أن "سوريا بلد حليف لروسيا"، مشيرا إلى أنه "لا تربط البلدين رغم ذلك اتفاقية شاملة للتحالف".

وجاء تصريح بيسكوف رداً على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستدافع عن سوريا إذا هوجمت بالأسلحة النووية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في رسالته السنوية إلى الجمعية الاتحادية الروسية يوم الخميس أن "أي استخدام للسلاح النووي ضد روسيا أو حلفائها، سواء أكان بقوة صغيرة أو متوسطة أو أخرى، سنعتبره هجوما نوويا على بلادنا. والرد سيكون فوريا مع كل ما يترتب على ذلك من عواقب".

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