اتفق الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، على تطبيق وقف إطلاق النار في سوريا وحث روسيا للضغط على النظام.

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وقال قصر الإليزيه في بيان ان الزعيمان تحدثا عبر الهاتف وناقشا الوضع في سوريا وضرورة تطبيق قرار الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار لإنهاء الأعمال القتالية وإتاحة المجال لدخول المساعدات الإنسانية للغوطة الشرقية وإجلاء الجرحى.

وأضاف البيان إن الزعيمين اتفقا على ضرورة أن تمارس روسيا "أقصى ضغط بشكل لا لبس فيه على النظام في دمشق" للالتزام بوقف إطلاق النار.

وكان مجلس الأمن اقر بالإجماع قرار وقف اطلاق نار لمدة 30 يوماً، استثنى "داعش" و"جبهة النصرة"، وتأمين ايصال المساعدات واجلاء طبي للمحاصرين، تعرضت للانتهاك ولم تحقق غايتها.

ولفت ماكرون الى أن "فرنسا سترد بقوة إذا تبين أن أسلحة كيماوية أدت إلى قتل مدنيين في سوريا".

وتواجه قوات النظامي مجددا اتهامات من المعارضة باستخدام مواد كيميائية في هجمات على الغوطة الشرقية.

وقدمت واشنطن مشروع قرار لمجلس الأمن ، بتشكيل لجنة أممية جديدة للتحقيق بهجمات كيميائية شنتها القوات النظامية في الغوطة الشرقية، عقب تقارير من المعارضة عن تلك الهجمات.

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