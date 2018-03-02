أصيب ثلاثة اطفال، يوم الجمعة، جراء سقوط عدد من القذائف على ضاحية الأسد في ريف دمشق، في وقت تعرضت فيه برزة بدمشق للاستهداف بالقذائف دون تسجيل إصابات.

وقالت صفحات متخصصة بمتابعة أخبار القذائف على "فيسبوك"، ان 3 أطفال أصيبوا نتيجة استهداف ضاحية الأسد في ريف دمشق بـ10 قذائف.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية ان قذيفة استهدفت حي برزة بدمشق، وادت لأضرار مادية فقط.

وكان شخصاً اصيب يوم الخميس ووقعت أضرار مادية في المنازل والممتلكات نتيجة سقوط القذائف على منطقة باب السلام في دمشق القديمة وأحياء الشعلان وابو رمانة والتجارة ومحيط ضاحية الأسد السكنية في حرستا.

ويأتي استهداف دمشق ومحيطها بالقذائف، رغم دخول هدنة قررها مجلس الأمن مساء السبت حيز التنفيذ، نصت على وقف اطلاق النار، وايصال المساعدات الانسانية والاجلاء الطبي للجرحى من المناطق المحاصرة.

سيريانيوز