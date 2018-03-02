أجرت قوات الجيش النظامي، يوم الجمعة، أول عملية تبادل أسرى مع قوات "درع الفرات" في ريف حلب الشمالي الشرقي.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية إنه تم "تحرير 9 مدنيين وعسكريين اختطفتهم المجموعات المسلحة في وقت سابق من منطقة تادف وما حولها بريف حلب الشمالي الشرقي".

ونقلت الوكالة عن المختطفين قولهم أن " المسلحين احتجزوهم داخل أحد أوكارهم في منطقة الشيخ يعقوب بريف منطقة الباب، حيث تعرضوا لأقسى أنواع التعذيب ".

وكانت وكالة الأنباء الألمانية ( د ب ا) نقلت يوم الأربعاء عن قائد عسكري في قوات "درع الفرات" دون ان تسمه، قوله ان "هناك عملية لتبادل أسرى مع القوات الحكومية ".

وتابع القائد " عملية عبارة عن صفقة تبادل أسرى مع القوات الحكومية في قرية دير قاق قرب بلدة تادف في ريف حلب الشرقي، يتم بموجبها تسليم تسعة عناصر من القوات النظامية مقابل تسعة من عناصر (الجيش الحر) ".

وأكد القائد العسكري أن العناصر التسعة الذين سوف يتم تسليمهم تم نقلهم من مدينة حلب الى بلدة تادف.

يشار إلى أن هذه أول عملية تبادل أسرى بين القوات النظامية وقوات "درع الفرات" المعارضة، التي سيطرت على مناطق من ريف حلب الشمالي والشرقي.

سيريانيوز