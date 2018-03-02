قدمت الولايات المتحدة، مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، لتشكيل لجنة جديدة للتحقيق باستخدام السلاح الكيميائي في سوريا، وذلك بعد تقارير عن تعرض الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق لهجمات بغاز الكلور.

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وقالت وكالة (فرانس برس) إن مشروع القرار الذي قدمته واشنطن، يطالب بتشكيل لجنة أممية جديدة للتحقيق في استخدام أسلحة كيميائية في سوريا.

واتهمت المعارضة السورية الجيش النظامي باستخدام غاز الكلور في هجماته على الغوطة الشرقية.

واجتمع دبلوماسيون في الأمم المتحدة الخميس للتباحث في مشروع القرار الأمريكي الذي قدمته البعثة الأمريكية يوم الأربعاء، عقب أيام على إعلان (المرصد السوري) المعارض وطبيب أن طفلا توفي و13 شخصا على الأقل واجهوا صعوبات في التنفس في بلدة في الغوطة الشرقية بعدما تعرضت إلى قصف من قوات النظامي.

وبينت الوكالة الفرنسية ان مشروع القرار الأمريكي، يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية تحت اسم "آلية التحقيق الأممية المستقلة" (يونيمي) تكون مدة تفويضها سنة واحدة ومهمتها "تحديد المسؤولين عن شن هجمات بالسلاح الكيميائي في سوريا".

واستبعد دبلوماسيون أن توافق روسيا على مشروع القرار هذا أو تسمح بتمريره.

واستخدمت روسيا، قبل ثلاثة أشهر، حق النقض (فيتو) لمنع التجديد لفريق تحقيق تابع للأمم المتحدة حول الهجمات الكيميائية في سوريا.

وكانت موسكو قد وصفت الاثنين التقارير التي ذكرت هجوما كيميائيا استهدف الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة بأنها "روايات زائفة".

وتعد روسيا من أبرز داعمي النظام السوري، حيث تدخلت عسكريا بشكل علني لدعمه منذ عامين ما ساهم في قلب موازين القوى على الأرض.

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