لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران، يوم الجمعة، جراء غارات نفذتها طائرات تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن، على قرية الصفاوي في ريف الحسكة الجنوبي الشرقي.

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ونقلت وكالة (سانا) عن مصادر أهلية لم تسمها قولها، ان 3 أشخاص بينهم طفل قتلوا، وأصيب اثنين آخرين بجروح خطيرة، جراء غارات التحالف على قرية الصفاوي قرب الحدود السورية العراقية.

ويأتي العدوان الجديد، بعد أيام من استهداف طائرات التحالف الدولي تجمعاً للمهجرين في دير الزور، أدى لمقتل 24 شخصاً وإصابة آخرين.

واقر التحالف الدولي في شباط الماضي، بان 841 مدنيا على الأقل قتلوا في غارات نفذها طيرانه في سوريا والعراق منذ عام 2014.

ويشن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم في المناطق الخاضعة لسيطرته لاسيما دير الزور, ما يؤدى الى سقوط قتلى بين المدنيين جراء تلك الغارات.

وترفض الحكومة السورية عمليات التحالف ضد "داعش" بسوريا, وتصف تدخله بأنه "غير شرعي", كما توجه اتهامات متكررة له بارتكابه مجازر بحق المدنيين خلال عملياته ومحاربة من يكافح الارهاب وتدمير البنى التحتية .

ويواجه التحالف اتهامات من قبل منظمات دولية باستهداف المدنيين والبنى التحتية خلال عملياته ضد "داعش" في سوريا.

سيريانيوز