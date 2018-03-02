استهدفت مجموعات مسلحة بالقذائف، يوم الجمعة، معبر الخروج الآمن للمواطنين من الغوطة الشرقية، في مخيم الوافدين بريف دمشق.

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وقالت وكالة (سانا) الرسمية ان المسلحين استهدفوا المعبر بثلاث قذائف، في اليوم الرابع من الهدنة الإنسانية اليومية.

وتعرض معبر مخيم الوافدين في اليومين الأول والثاني من هدنة انسانية يومية أعلنتها روسيا، للاستهداف بقذائف، منعت أكثر من 300 شخص من الخروج.

وكانت هدنة انسانية يومية، أعلنتها روسيا، دخلت صباح الثلاثاء حيز التنفيذ، حيث تنص على وقف اطلاق النار لمدة 5 ساعات يومياً من الساعة 9 صباحا وحتى الثانية بعد الظهر، بغية اجلاء المدنيين من الغوطة الشرقية عبر معبر آمن في مخيم الوافدين بريف دمشق.

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