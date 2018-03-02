مانشستر سيتي يقسو على ارسنال بثلاثية بيضاء بعقر داره بالدوري الانكليزي اخبار الرياضة شارك

ألحق مانشستر سيتي بمضيفه أرسنال هزيمة ثقيلة استقرت على نتيجة ثلاثة أهداف دون رد في ختام المرحلة 28 من الدوري الإنكليزي الممتاز.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وتناوب على تسجيل أهداف الـ"سيتي" كل من الإسبانيان بيرناردو سيلفا (15) وديفيد سيلفا (28) والألماني لوروي ساني (33).



ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 75 نقطة مقابل 59 لجاره مانشستر يونايتد و57 لليفربول الثالث.



في المقابل بقي أرسنال سادساً برصيد 45 نقطة ليصبح "حلم" إحراز مقعد ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا بعيد المنال.



وكان مانشستر سيتي خرج فائزا على أرسنال بالنتيجة ذاتها منذ أيام قليلة في نهائي كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة، ليحرز مدربه الإسباني بيب غوارديولا باكورة ألقابه مع السيتيزنس. سيريانيوز 2018-03-02 06:53:10 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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