تعادل بطعم الخسارة لبرشلونة على ملعب لاس بالماس يشعل صدارة الدوري الاسباني اخبار الرياضة شارك

سقط برشلونة في فخ التعادل 1-1 مع مضيفه لاس بالماس في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الاسباني.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف برشلونة في الدقيقة 21 من ركلة حرة مباشرة، وأدرك مواطنه جوناثان كاليري التعادل للاس بالماس في الدقيقة 48 من ركلة جزاء.



وبهذا التعادل تقلص الفارق بين برشلونة المتصدر بـ 66 نقطة وأتلتيكو مدريد الثاني (61 نقطة) إلى 5 نقاط فقط، في انتظار المواجهة المرتقبة بينهما الأحد القادم.



في مباريات أخرى ضمن الجولة ذاتها، تعادل ريال بيتيس التاسع دون أهداف مع ريال سوسييداد الخامس عشر في حين تفوّق ألافيس على ليفانتي بهدف من توقيع فيكتور لاغارديا. سيريانيوز 2018-03-02 07:00:03 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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