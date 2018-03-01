أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه سيجتمع غدا الجمعة ، لبحث الوضع في الغوطة الشرقية.

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وقال المكتب الصحفي في بيان، ان "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عقد لقاء لمناقشة الاقتراحات، وقرر عقد اجتماع على شكل مناقشة عاجلة، مساء غدا الجمعة في جنيف".

وتابع البيان "سيعلن رئيس المكتب في الجلسة للحصول على الموافقة الرسمية من الدول الأعضاء في لجنة حقوق الإنسان لبحث الوضع في الغوطة الشرقية".

ودعت بريطانيا مجلس حقوق الإنسان في جنيف لعقد اجتماع عاجل بشأن الوضع في الغوطة الشرقية، حيث وجه مندوبها الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، رسالة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، طلب فيها عقد اجتماع عاجل بشأن الوضع في الغوطة الشرقية.

وبدأ المجلس، يوم الاثنين الماضي، جلسته الاعتيادية التي تستمر أربعة أسابيع.

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى السبت الماضي القرار 2401 الذي يطالب جميع الأطراف بـ "وقف الاشتباكات فورا" والالتزام بهدنة إنسانية لمدة 30 يوما على الأقل في جميع أنحاء سوريا من أجل تأمين إيصال المساعدات بشكل آمن ومن دون عوائق وإجلاء المصابين بجروح خطيرة.

واعتمد مجلس حقوق الإنسان في جنيف في تشرين الاول عام 2016 قرارا بشأن "تدهور حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، والحالة الأخيرة في حلب ، حيث صوت أربعة وعشرون بلدا عضوا لصالح القرار، وسبعة بلدان ضده، فيما امتنع ستة عشر عن التصويت.