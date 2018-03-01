قال مصدر عسكري يوم الخميس بأنه "تم الحصول على معلومات مؤكدة تفيد بأن "التنظيمات الإرهابية" في الغوطة الشرقية “جبهة النصرة” و”فيلق الرحمن” و”أحرار الشام” يخططون لمسرحية الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيمائية من قبل الجيش العربي السوري".

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ونقلت سانا عن المصدر قوله إن "قادة هذه التنظيمات الإرهابية تلقوا تعليمات لاستخدام مواد سامة بالقرب من خطوط المواجهة مع الجيش واستهداف المدنيين لاتهامه والدولة السورية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ودول غربية أخرى باستخدام هذه الأسلحة".

وتابع المصدر إن "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تجدد تأكيدها عدم امتلاكها للأسلحة الكيميائية كما أنها لا تملك أي خطط لامتلاكها أو استخدامها في أي مكان أو زمان".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) دانا وايت قالت في وقت سابق الخميس اننا لا نملك أي دليل حتى الآن على استخدام الأسد اسلحة كيميائية.

وكانت مصادر معارضة، أعلنت عدة مرات، انه تم تسجيل عدة حالات اختناق في مدينة دوما بريف دمشق، اثر قصف نفذته قوات الجيش النظامي باستخدام غاز الكلور.

وكان مسؤولون أمريكيون كشفوا مؤخرا, أن الإدارة الأمريكية مستعدة لشن عمل عسكري آخر ضد القوات النظامية السورية, في حال اقتضت الضرورة لردعها عن استخدام الأسلحة الكيماوية..

وعرقلت روسيا في الآونة الأخيرة عدة مشاريع قرارات تتعلق بملف الكيماوي السوري والتجديد لبعثة دولية المكلفة بالتحقيق في استخدام أسلحة كيميائية في البلاد.

ووافقت سوريا في 2013 على تدمير ترسانتها من الأسلحة الكيماوية في إطار اتفاق توسطت روسيا والولايات المتحدة لإبرامه، لكن عاودت اتهامات دولية وجهات معارضة سورية للنظام السوري باستخدام الكيماوي خلال هجماته في عدة مناطق خاضعة تحت سيطرة المعارضة, الأمر الذي تنفيه السلطات السورية.