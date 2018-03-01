قال مسؤول روسي، يوم الخميس، إن الولايات المتحدة أقامت نحو 20 قاعدة عسكرية في سوريا في مناطق خاضعة لسيطرة الأكراد.

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ونقلت وكالة (سبوتنيك) عن مساعد أمين مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف قوله ان "عودة الاستقرار والسلام إلى سوريا يعيقه التدخل الخارجي المستمر في الأزمة السورية. فمثلاً في منطقة سيطرة (وحدات حماية الشعب الكردية) بسوريا هناك قرابة 20 قاعدة عسكرية أمريكية".

وتواردت أنباء في حزيران 2017، عن عمل واشنطن على تهيئة قاعدة الرميلان في ريف الحسكة، لتكون قاعدة عسكرية لهم.

وتتواجد قوات أمريكية في سوريا مهمتها تقديم الدعم العسكري و السياسي لمقاتلي المعارضة المعتدلة و مقاتلين أكراد تابعين لقوات سوريا الديمقراطية في معاركهم ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

ولفت باتروشيف الى ان "الوضع محير أيضا عندما تحتل عمليا الولايات المتحدة، دون الاتفاق مع الحكومة السورية، منطقة على طول 55 كيلومترا حول التنف على الحدود السورية الأردنية. في هذه المنطقة يوجد مخيم الركبان للاجئين، حيث يتنقل المسلحون أمام أعين القوات المسلحة الأمريكية، وفي الوقت نفسه، بالنسبة للقوافل الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، الذين يحاولون الدخول إلى المخيم من الأراضي السورية، المنطقة لا تزال مغلقة".

وحذرت الدفاع الروسية في تشرين الأول الماضي من إن قاعدة "التنف" تحولت إلى "ثقب أسود" على الحدود السورية الأردنية، يخرج منه المسلحين، محذرة من خطورة وضع النازحين في مخيم الركبان وتحولهم إلى درع بشري.

وكانت موسكو, شددت في اليومين الماضيين على تنظيم ممرات إنسانية في منطقة التنف ومخيم الركبان، بالقرب من الحدود السورية الأردنية، لتمكين نازحين سوريين متواجدين هناك من العودة إلى منازلهم.

ويأوي مخيم الركبان نحو 60 ألف امرأة وطفل من الرقة ودير الزور، ويقع في منطقة آمنة بالقرب من القاعدة الأميركية في التنف.

سيريانيوز