قالت "وحدات حماية الشعب" الكردية، يوم الخميس، إن قافلة مساعدات إنسانية متجهة لمنطقة عفرين شمال سوريا تعرضت لقصف براجمات صواريخ الجيش التركي.

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ونقلت وكالة الأنباء الألمانية ( د ب أ) عن الناطق باسم "وحدات حماية الشعب الكردي" في عفرين روجهات روج إن "قافلة مساعدات انسانية تعرضت لقصف براجمات الصواريخ من قبل الجيش التركي في قرية مريمين قرب بلدة كفر جنة في ريف عفرين الجنوبي الشرقي واقتصرت على أضرار مادية ".

وكان مصدر في الهلال الأحمر السوري قال في وقت سابق من يوم الخميس، ان قافلة مساعدات انسانية تضم 28 شاحنة، دخلت إلى منطقة عفرين من معبر الزيارة شمال شرق بلدة نبل والزهراء.

وأوضح (الهلال الأحمر)، ان قافلة المساعدات الإنسانية تكفي لتأمين احتياجات أكثر من 5 آلاف عائلة وتتضمن 5500 سلة غذائية و2000 حصة معلبات و1700 سلة صحية و2500 سلة أدوات مطبخية و2500 فرشة اسفنجية و20 ألف حرام بالإضافة لكميات منوعة من الأدوية والألبسة وخزانات المياه وأقراص تعقيم للمياه وغيرها من المستلزمات.

وكان شخصاً قتل وأصيب 12 آخرين بقصف مدفعي تركي استهدف قافلة متجهة لمدينة عفرين شمال سوريا، الأمر الذي نفته تركيا مؤكدة انها لم تستهدف الرتل المدني ضمن القافلة العسكرية التي كانت متجهة لعفرين.

ويقوم الجيش التركي بعملية عسكرية، منذ 20 كانون الثاني الماضي، أطلق عليها عملية "غصن الزيتون"، والتي يقول إنها تستهدف المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" و"ب ي د/بي كاكا" في عفرين, مؤكداً أنها ستنتهي بمجرد القضاء على "الارهابيين".

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