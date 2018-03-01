باريس سان جيرمان يسحق مرسيليا بثلاثية ويبلغ نصف نهائي كأس فرنسا اخبار الرياضة شارك

بلغ باريس سان جيرمان الدور نصف النهائي لمسابقة كأس فرنسا بفوزه الكبير بثلاثية نظيفة على أولمبيك مرسيليا في ربع النهائي.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وجاءت ثلاثية الباريسيين عبر الأرجنتيني أنخل دي ماريا في مناسبتين (45+1 و48) والأوروغوياني إيدينسون كافاني (81).



وغاب عن باريس سان جيرمان نجمه الدولي البرازيلي نيمار داسيلفا الذي سيخضع لعملية جراحية في البرازيل بعد اصابته في مباراة الدوري أمام مرسيليا بالذات.



وفي مباراة أخرى حقق شامبلي من الدرجة الثالثة المفاجأة وأقصى سترازبورغ بفوزه عليه بهدف نظيف. سيريانيوز 2018-03-01 12:02:13 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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