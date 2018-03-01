حسم توتنهام هوتسبر مباراته المعادة مع ضيفه روتشدايل من الدرجة الثانية (الثالثة فعليا) بعد أن اكتسحه 6-1 على ملعب ويمبلي، وأكمل عقد الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي في كرة القدم.

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وكان روتشدايل انتزع التعادل في الرمق الأخير من ضيفه توتنهام 2-2 في ثمن النهائي في 18 شباط، وفرض عليه مباراة معادة.



ولحق توتنهام في ربع النهائي بليستر سيتي وتشيلسي وسوانسي سيتي وساوثمبتون وبرايتون ومانشستر يونايتد وويغان الذي أطاح بمانشستر سيتي متصدر الدوري.



وفي ربع النهائي، يلعب سوانسي سيتي مع توتنهام، ومانشستر يونايتد مع برايتون، وليستر سيتي مع تشيلسي، وويغان مع ساوثمبتون، وتقام المباريات بين 16 و19 أذار.



تقدّم توتنهام عبر الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين في الدقيقة 24، وأدرك ستيفن هامفرايز التعادل في الدقيقة 31.



لكن فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو نزل بقوة في الشوط الثاني وسجل ثلاثة أهداف سريعة عبر الإسباني فرناندو ليورنتي في الدقائق 47 و53 و59، ثم أضاف هيونغ-مين الخامس في الدقيقة 65، قبل أن يختم كايل ووكر مهرجان الأهداف مع صافرة النهاية.