ميلان يبلغ نهائي كأس إيطاليا على حساب لاتسيو بعد مباراة ماراثونية حسمتها ركلات الجزاء اخبار الرياضة شارك

انتزع ميلان بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس إيطاليا، بعد مباراة ماراثونية استمرت لمدة 120 دقيقة بفوزه بركلات الترجيح (5-4) على حساب لاتسيو في إياب الدور نصف النهائي.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا ولجأ الفريقان لركلات الترجيح بعد أن تكرر التعادل السلبي الذي حدث في مباراة الذهاب ليتوهج الحارس دوناروما ويقود ميلان للوصول لنهائي الكأس ويضرب موعدًا مع يوفنتوس الذي تأهل على حساب أتلانتا.



سجل في ضربات الترجيح لميلان بونافينتورا وفابيو بوريني وليوناردو بونوتشي وهاكان كالهانوجلو ورومانيولي وأضاع ريكاردو رودريجيز وريكاردو مونتوليفو.



وأحرز لصالح لاتسيو شيرو إيموبيلي وماركو بارولو وفيليبي أندرسون وسيناد لوليتش وأضاع شافيتش ولوكاس لييفا ولويز فيليبي. سيريانيوز 2018-03-01 12:23:01 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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