سجل الفرنسي أنطوان غريزمان رباعية تاريخية قاد بها فريقه أتلتيكو مدريد للفوز 4-صفر على ضيفه ليغانيس في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.

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رباعية غريزمان التاريخية سجلها في الدقائق 26 و35 و56 و67.



ورفع أتلتيكو رصيده إلى 61 نقطة وعزز مركز الثاني مقلصاً الفارق إلى 4 نقاط مؤقتاً مع برشلونة المتصدر والذي يلاقي لاس بالماس الخميس، فيما تجمد رصيد ليغانيس عند 30 نقطة.



وفشل فالنسيا في إزاحة ريال مدريد حامل اللقب عن المركز الثالث، بسقوطه في فخ التعادل مع مضيفه أتلتيك بلباو 1-1.



تقدم فالنسيا عبر الفرنسي جيفري كوندوغبيا في الدقيقة 23، وعادل أوسكار دي ماركوس بعد مرور أربع دقائق على انطلاق الشوط الثاني.



وأهدر أدوريز ركلة جزاء لبلباو في الدقيقة 36.



وكانت الفرصة سانحة أمام فالنسيا للاستفادة من خسارة ريال مدريد أمام إسبانيول صفر-1 الثلاثاء في افتتاح المرحلة وانتزاع المركز الثالث منه، لكنه اكتفى بنقطة رفعت رصيده إلى 50 نقطة، ليبقى متأخراً عن حامل اللقب بنقطة.



وعوض إشبيلية خسارته الثقيلة أمام أتلتيكو مدريد 2-5 في المرحلة السابقة، بفوز صعب على ملقا الأخير بهدف لخواكين كوريا في الدقيقة 15.



ورفع إشبيلية الخامس رصيده إلى 42 نقطة، بفارق نقطة أمام فياريال الذي خسر بهدف نظيف أمام أيبار.



وفاز خيتافي على ضيفه ديبورتيفو لاكورونيا بثلاثة أهداف لأنخل رودريغيز (40) وإينيكو بوفيدا (44 خطأ في مرمى فريقه) وخورخي مولينا (82).