وصلت وحدات تركية جديدة الى منطقة عفرين بريف حلب لدعم عملية "غصن الزيتون" والتي تشنها القوات التركية ضد الفصائل الكردية منذ 20 شهر كانون الثاني.

ونقلت وكالة (الاناضول) عن مصادر امنية قولها ان القوات الخاصة ستقوم عند الحاجة، "بأعمال إبطال مفعول المتفجرات والألغام المزروعة داخل المناطق السكنية المحررة من الإرهابيين، وعمليات تفتيش للبحث عن الإرهابيين المختبئين".

واضافت المصادر أن "الوحدات المذكورة تقوم في الوقت الراهن بمهامها على مدار 24 ساعة، وهي مزودة بالأسلحة والنواظير الليلية, و ستتولى مسؤوليات هامة خلال العمليات التي ستبدأ داخل مدينة عفرين.

وذكرت أن" قسماً من القوات الخاصة تم نشرها بالقرب من بلدتي جنديرس وراجو اللتين تقعان تحت سيطرة تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" .

وأشارت أن وحدات القوات الخاصة لها تجارب مهمة في مكافحة الإرهاب داخل المدن، كما أنها مدربة لتنفيذ عمليات تحت كل الظروف.

ويأتي ذلك بعدما وصلت يوم الثلاثاء الماضي تعزيزات عسكرية تركية جديدة على الحدود مع سوريا.

وكانت تركيا أرسلت، الاثنين، قوات خاصة إلى منطقة عفرين ، استعداداً لمعركة جديدة في هجومها العسكري الذي بدأته قبل 5 أسابيع ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية.

وتشن تركيا منذ الـ20 من كانون الثاني الماضي عملية عسكرية في عفرين باسم "غضن الزيتون" قالت إنها تستهدف حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية، وتنظيم "داعش" في عفرين شمال غرب سوريا.

وأعلنت تركيا ان عملياتها في عفرين ستنتهي مجرد القضاء على "التنظيمات الارهابية" فيها, لكنها ألمحت وهددت بان عملياتها ستمتد الى منبج وشرق الفرات وادلب, في حين توعدت قوات "قسد" انقرة من امتداد العمليات التركية.

ويطالب قرار مجلس الأمن الدولي الذي اقر السبت الماضي كل الأطراف بوقف الأعمال القتالية دون تأخير لمدة 30 يوم, الا ان تركيا اعلنت ان عملية عفرين غير مشمولة بالهدنة.