يواصل الجيش التركي, يوم الخميس, عملياته العسكرية في عفرين, مما ادى الى سقوط ضحايا, وذلك في إطار عملية "غصن الزيتون" التي انطلقت منذ 20 كانون الثاني, فيما كشفت الاركان التركية عن حصيلة قنلى الاكراد منذ بدء الحملة.

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وذكرت وسائل اعلام كردية ان الجيش التركي قصف قرية حج خليل التابعة لمنطقة راجو، مما اسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، وسط معارك في قرية بليلكا التابعة لمنطقة راجو.

واشارت المصادر الى قصف تركي شنته بالطائرات الحربية والمروحية على مقاطعة عفرينز وقرى ماباتا وشيه و بعدينا التابعة لمنطقة راجو في مقاطعة عفرينو وسط معارك في قريتي جعنكا وباخجة

من جهتها, أفادت مصادر أهلية لوكالة ( سانا )بأن" قوات النظام التركي والمجموعات الإرهابية التابعة له اعتدت بالمدفعية والصواريخ على عدد من القرى في ناحيتي راجو ومعبطلي بمنطقة عفرين ما اسفر عن إلحاق أضرار مادية كبيرة بالمنازل".

من جهة اخرى, أعلنت رئاسة الأركان التركية، ، تحييد 2222 إرهابيًا منذ انطلاق عملية “غصن الزيتون”، في منطقة عفرين.

وفي سياق منصل, اعلنت وكالة (الاناضول) ان قوات "غصن الزيتون" حرّرت قرية "شيخ محمدلي" التابعة لناحية "راجو" في عفرين، من تنظيمي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش" .

ووصلت وحدات تركية جديدة الى منطقة عفرين بريف حلب لدعم عملية "غصن الزيتون" والتي تشنها القوات التركية ضد الفصائل الكردية منذ 20 شهر كانون الثاني.

وتشن تركيا منذ الـ20 من كانون الثاني الماضي عملية عسكرية في عفرين باسم "غضن الزيتون" قالت إنها تستهدف حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية، وتنظيم "داعش" في عفرين شمال غرب سوريا.

وأعلنت تركيا ان عملياتها في عفرين ستنتهي مجرد القضاء على "التنظيمات الارهابية" فيها, لكنها ألمحت وهددت بان عملياتها ستمتد الى منبج وشرق الفرات وادلب, في حين توعدت قوات "قسد" انقرة من امتداد العمليات التركية.

ويطالب قرار مجلس الأمن الدولي الذي اقر السبت الماضي كل الأطراف بوقف الأعمال القتالية دون تأخير لمدة 30 يوم, الا ان تركيا اعلنت ان عملية عفرين غير مشمولة بالهدنة.