تجدد استهداف دمشق وريفها، يوم الخميس، بالقذائف, مما اسفر عن سقوط جريح في باب السلام بدمشق القديمة..

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مصدر في قيادة شرطة دمشق قوله ان شخصاً أصيب جراء سقوط قذيفتي هاون على منطقة باب السلام.

ومن جهتها، قالت صفحات متخصصة بمتابعة أخبار القذائف على "فيسبوك" ان قذائف سقطت في شرقي التجارة وابور رمانة والشعلان ,ما اسفر عن حدوث اضرار مادية.

كما نقلت المصادر عن مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق ان 13 قذيفة سقطت في محيط ضاحية الأسد .

وكانت القذائف استهدفت دمشق ومحيطها يوم الاربعاء، واسفرت عن شخص وامراة في جرمانا وضاحية الأسد.

ويأتي استهداف دمشق ومحيطها بالقذائف، رغم دخول هدنة قررها مجلس الأمن مساء السبت حيز التنفيذ، نصت على وقف اطلاق النار، وايصال المساعدات الانسانية والاجلاء الطبي للجرحى من المناطق المحاصرة.