كشف جنرال روسي، يوم الخميس، إن المعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية قتلت أربعة مدنيين خلال احتجاج.

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ونقلت وكالات أنباء روسية عن الناطق باسم مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء فلاديمير زولوتوخين قوله إن "القتل يكشف أن تهديدات المعارضة للسكان الذين يريدون مغادرة الغوطة الشرقية حقيقية".

وتابع الجنرال ان "مدنيين في الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة في سوريا قدموا طلبات إجلاء عديدة، لكن مقاتلي المعارضة يواصلون قصف ممر الإجلاء من الغوطة الشرقية، ويقومون بالاستيلاء على السيارات الشخصية للسكان واستخدامها لأغراضهم الخاصة. ويحظرون عليهم استخدام أجهزة الراديو والتليفزيونات والهواتف الخلوية".

وتابع زولوتوخين "رغم أن الأوضاع في الغوطة الشرقية مازالت متوترة، دخلت اليوم في الساعة 9 صباحاً الهدنة الإنسانية يومها الثالث. وفي فترة نفاذها، من الساعة 10:10 وحتى 11:30، حاول مقاتلو الجماعات المسلحة غير القانونية ثلاث مرات، مهاجمة الممر الإنساني لمخيم الوافدين من الغوطة الشرقية، من مناطق حرستا الشرقية، وغرب الريحانة والأطراف الشمالية للشوفانية. تم صد كل الهجمات بنجاح من قبل القوات النظامية".

ومن جانبها، قالت وكالة (سانا) الرسمية يوم الخميس، انه لليوم الثالث على التوالي، منع المسلحون في الغوطة الشرقية المدنيين من الخروج عبر المعبر الآمن في مخيم الوافدين.

وتعرض معبر مخيم الوافدين في اليومين الأول والثاني من هدنة انسانية يومية أعلنتها روسيا، للاستهداف بقذائف، منعت أكثر من 300 شخص من الخروج.

وكانت هدنة انسانية يومية، أعلنتها روسيا، دخلت صباح الثلاثاء حيز التنفيذ، حيث تنص على وقف اطلاق النار لمدة 5 ساعات يومياً من الساعة 9 صباحا وحتى الثانية بعد الظهر، بغية اجلاء المدنيين من الغوطة الشرقية عبر معبر آمن في مخيم الوافدين بريف دمشق.

سيريانيوز