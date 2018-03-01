رفض الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا بان تكون منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق, الخاضعة تحت سيطرة المعارضة المسلحة, نسخة من حلب.

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ونقلت وسائل اعلام عن دي ميستورا قوله , في مؤتمر صحفي, اننا " نسعى بشدة لوصول قافلة مساعدات إلى الغوطة كي لا تكون نسخة من حلب".

ولم تصل حتى الان قوافل المساعدات الانسانية الى الغوطة الشرقية, رغم اعلان الامم المتحدة عن جاهزية الشاحنات لدخول المنطقة.

واردف دي ميستورا ان "هناك قصف من جهتي النظام وفصائل المعارضة في دمشق".

ويواصل الجيش النظامي عملياته العسكرية في الغوطة الشرقية, وسط معارك عنيفة على عدة جبهات, وسط استهداف العاصمة دمشق بعشرات القذائف

واضاف دي ميستورا ان "الأمم المتحدة لم تفقد الأمل ولن تتوقف عن المطالبة بالتنفيذ الكامل لقرار وقف إطلاق النار في سوريا".

ووضعت روسيا الاثنين الماضي هدنة انسانية يومية في الغوطة لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً, بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وافساح المجال لادخال المعونات.

ولم تحقق الهدنة حتى الان أي نتائج, وسط تبادل أطراف الصراع الاتهامات بخرقها, حيث اتهمت روسيا ومصادر موالية مقاتلي المعارضة بقصف الممر الذي خصصته لخروج المدنيين وعرقلة ايصال المساعدات ومنع خروج المدنيين من الغوطة ، ولكن المعارضة نفت ذلك, متهمة القوات النظامية بشن غارات على الغوطة خلال فترة الهدنة.

وجاءت الهدنة الروسية، بعد مشروع قرار اعتمده مجلس الامن السبت الماضي بالإجماع، ونص على وقف اطلاق النار في سوريا وايصال مساعدات انسانية للمحاصرين وتأمين الإجلاء الطبي.

من جهة اخرى, اشار الموفد الاممي الى انه سيتم طرح مبادرة خلال الأيام القادمة بشأن إنشاء لجنة الإصلاح الدستوري السورية".

وكان دي ميستورا بحث امس مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا.

و اتفق المشاركون في مؤتمر سوتشي الذي عقد في الـ 29 والـ 30 من كانون الثاني الماضي, على تشكيل اللجنة الدستورية في جنيف وإجراء انتخابات ديمقراطية في سوريا.