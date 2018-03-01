أعلنت مجموعة من محافظة الرقة تشكيل ما أسموه "المقاومة الشعبية " للتصدي للقوات الأمريكية المتواجدة في المدينة, وذلك عبر فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

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وجاء في البيان الذي تلاه أحد المقاومين “نزف لكم خبر تشكيل المقاومة الشعبية بالرقة والمؤلفة من أبناء الرقة الذي لن يسمحوا للعدو الأميركي بالسيطرة على ذرة تراب من سوريا الحبيبة”.

و دعا البيان "جميع أبناء الرقة بالمشاركة في المقاومة عبر كافة الوسائل الممكنة والمتاحة، وذلك بعدم التعاون مع الأمريكان أو أعوانهم، والمشاركة في التظاهر والإضراب والوقوف في وجه كل أشكال التقسيم".

ومايزال التشكيل الجديد مجهول الدعم، ، بينما أكد نشطاء أن التشكيل الجديد لا يرتبط بأي أطراف خارجية ويبدو أنه تشكل من أبناء الرقة الذين يبحثون عن عودة المدينة كما كانت وإعلانهم رفض التقسيم بأي طريقة كانت.

وتتواجد قوات أمريكية في سوريا مهمتها تقديم الدعم العسكري و السياسي لمقاتلي المعارضة المعتدلة و مقاتلين أكراد تابعين لقوات سوريا الديمقراطية في معاركهم ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

وكانت الرقة تحت سيطرة "داعش" بأكملها, منذ عام 2014، قبل ان يتم استعادتها في 2017 من قبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة.