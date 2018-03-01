تجدد استهداف دمشق ومحيطها، يوم الخميس، بالقذائف التي سقطت في باب السلام في المدينة، وضاحية الأسد في ريفها.

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ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مصدر في قيادة شرطة دمشق قوله ان شخصاً أصيب جراء سقوط قذيفتي هاون على منطقة باب السلام.

ومن جهتها، قالت صفحات متخصصة بمتابعة أخبار القذائف على "فيسبوك" ان 6 قذائف سقطت في محيط ضاحية الأسد بريف دمشق، دون ان تؤدي لاصابات.

وكانت القذائف استهدفت دمشق ومحيطها يوم الاربعاء، واسفرت عن شخص وامراة في جرمانا وضاحية الأسد.

ويأتي استهداف دمشق ومحيطها بالقذائف، رغم دخول هدنة قررها مجلس الأمن مساء السبت حيز التنفيذ، نصت على وقف اطلاق النار، وايصال المساعدات الانسانية والاجلاء الطبي للجرحى من المناطق المحاصرة.

سيريانيوز