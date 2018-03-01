سقط جرحى, يوم الخميس, جراء سقوط قذائف هاون على بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين بريف ادلب الشمالي.

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وذكرت مصادر مؤيدة, عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان قذائف سقطت على كفريا والفوعة ادت الى اصابة 3 اشخاص بينهم بينهم طفلين .

وتتعرض الفوعة وكفريا بريف ادلب لسقوط قذائف ورصاص قنص اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

يشار الى ان المعارضة المسلحة فرضت حصارا على كفريا والفوعة بعد أن شنت هجوما واسعا سيطرت فيه على مدينة ادلب في اذار عام 2015.

واعتمد مجلس الامن السبت الماضي مشروع قرار ، نص على وقف اطلاق النار في سوريا وايصال مساعدات انسانية للمحاصرين وتأمين الإجلاء الطبي.