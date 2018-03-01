أعلنت الحكومة التركية, يوم الخميس, أن العملية العسكرية التي تشنها قوات بلاده ضد الفصائل الكردية في منطقة عفرين بريف حلب, غير مشمولة بالهدنة التي اقرها مجلس الامن منذ ايام.

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ونقلت وكالة (الأناضول) عن المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ قوله, في تصريح للصحفيين بالعاصمة أنقرة, ان "قراءتنا واضحة لقرار الهدنة، ويبدو أن المتحدثين الأمريكيين هم الذين لا يقرأون جيدًا، وسيكون مفيدًا لو أعادوا قراءته".

وجاءت تصريحاته ردا على التصريحات الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية حول وجوب قراءة تركيا نص قرار مجلس الأمن (2401) بشأن الهدنة في سوريا بشكل جيد.

وكانت الخارجية التركية هاجمت امس الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا بعد تصريحاتهما المطالبة بضرورة تنفيذ وقف اطلاق النار في منطقة عفرين بريف حلب, مشيرة الى ان تصريحات الدولتين لااساس لها, و عملية "غصن الزيتون" التي تديرها أنقرة وفصائل لـ"الجيش الحر" هي حرب على الإرهاب وتشكل مسألة دفاع عن النفس .

ونفت تركيا, يوم الثلاثاء, إجراء أي مباحثات مع الولايات المتحدة حول تخفيض التوتر في منطقة عفرين .

وتشن تركيا منذ الـ20 من كانون الثاني الماضي عملية عسكرية في عفرين باسم "غضن الزيتون" قالت إنها تستهدف حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية، وتنظيم "داعش" في عفرين شمال غرب سوريا.

واعتمد مجلس الأمن الدولي, السبت الماضي, مشروع قرار بالإجماع، نص على وقف اطلاق النار في سوريا , مستثنيا تنظيمي "داعش" و "النصرة", كما نص القرار على ايصال مساعدات انسانية للمحاصرين وتأمين الإجلاء الطبي.