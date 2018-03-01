مواصلا هبوطه... غرام الذهب يسجل 17200 ليرة الاخبار الاقتصادية شارك

سجل سعر الذهب، يوم الخميس، انخفاضاً جديداً بلغ معه غرام الـ21 قيراط 17200 ليرة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وحددت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق سعر غرام الـ21 قيراط بـ17200 ليرة للمبيع، وبـ17100 ليرة للشراء. وحددت الجمعية سعر غرام الـ18 قيراط بـ14743 ليرة للمبيع، وبـ14643 ليرة للشراء. وكان الذهب سجل يوم الاربعاء سعر 17300 ليرة في انخفاض عن سعره يوم الثلاثاء الذي كان 17400 ليرة. سيريانيوز

2018-03-01 08:21:23 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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