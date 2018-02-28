أهدر فالنسيا فرصة خطف المركز الثالث من ريال مدريد بعدما سقط في فخ التعادل 1-1 أمام مضيفه أتلتيك بيلباو الأربعاء، في المرحلة الـ 26 من الدوري الاسباني.

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وبهذا التعادل بقي فالنسيا في المركز الرابع برصيد 50 نقطة، بفارق نقطة وحيدة، خلف ريال مدريد، صاحب المركز الثالث، في حين ارتفع رصيد بيلباو إلى 32 نقطة في المركز الـ 12.



بادر جيوفري كوندوجبيا بالتسجيل لمصلحة فالنسيا، في الدقيقة 23، فيما أحرز أوسكار دي ماركوس، هدف التعادل لبيلباو في الدقيقة 49، معوضا ركلة الجزاء التي أهدرها زميله أريتز أدوريز في الدقيقة 36.



من جانبه، استعاد إشبيلية، نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية، عقب فوزه الصعب 1-0 على مالاجا.



وارتفع رصيد إشبيلية، إلى 42 نقطة في المركز الخامس، ليحافظ على آماله الضئيلة في التواجد ضمن المراكز الـ 4 الأولى، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.



في المقابل، تجمد رصيد مالاجا، عند 13 نقطة، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب، ويصبح على مشارف الهبوط لدوري الدرجة الثانية.



وسجل خواكين كوريا هدف إشبيلية الوحيد، في الدقيقة 15.