حجز يوفنتوس مقعده في نهائي مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم للموسم الرابع على التوالي، وذلك بفوزه على ضيفه أتالانتا 1-صفر الأربعاء في إياب الدور نصف النهائي.

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وكان فريق المدرب ماسيميليانو أليغري حسم لقاء الذهاب خارج قواعده 1-صفر أيضا سجله منذ الدقيقة 3 عبر الأرجنتيني غونزالو هيغواين الذي غاب عن لقاء الأربعاء بسبب الإصابة.



وأصبح يوفنتوس على بعد 90 دقيقة من تكريس احتكاره المحلي وإحراز لقب الكأس للموسم الرابع على التوالي، علما أنه لا يزال أيضا في قلب الصراع على لقب الدوري المحلي الذي توّج به في المواسم الستة السابقة.



ويدين يوفنتوس بفوزه إلى البوسني ميراليم بيانيتش الذي سجل الهدف الوحيد من ركلة جزاء في ربع الساعة الأخير، مؤكدا تأهل فريقه إلى المباراة النهائية للمرة الـ18 في تاريخه، وهو سيواجه في التاسع من أيار على الملعب الأولمبي في روما الفائز من لاتسيو وميلان .