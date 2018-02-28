واصل الجيش النظامي, يوم الأربعاء, قصفه الغوطة الشرقية بريف دمشق, مما أسفر عن سقوط ضحايا في عدة مناطق, وذلك في اليوم الثاني من الهدنة اليومية القصيرة التي وضعتها روسيا .

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وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان قصف جوي وصاروخي استهدف الغوطة الشرقية, ما اسفر عن سقوط ضحايا في دوما وبيت سوى وحرستا وزملكا.

وأشارت المصادر الى حدوث معارم بين مسلحي المعارضة والجيش النظامي على جبهات بلدة الريحان

من جهتها, تحدثت مصادر مؤيدة عن استهداف الجيش النظامي مواقع للتنظيمات الإرهابية في عدة مناطق بالغوطة الشرقية.

ووقعت معارك عنيفة على جبهات الغوطة, في وقت سابق من صباح اليوم, حيث تمكن الجيش النظامي من السيطرة على بلدة حوش الضواهرة.

ووضعت روسيا الاثنين الماضي هدنة انسانية يومية في الغوطة لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً, بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وافساح المجال لادخال المعونات.

ولم تحقق الهدنة خلال اليومين أي نتائج, وسط تبادل أطراف الصراع الاتهامات بخرقها, حيث اتهمت روسيا ومصادر موالية مقاتلي المعارضة بقصف الممر الذي خصصته لخروج المدنيين وعرقلة ايصال المساعدات ومنع خروج المدنيين من الغوطة ، ولكن المعارضة نفت ذلك, متهمة القوات النظامية بشن غارات على الغوطة خلال فترة الهدنة.

وكان كل من "جيش الإسلام" و"حركة أحرار الشام" و"فيلق الرحمن" عرضت في بيان مشترك إخراج عناصر "جبهة النصرة" و"هيئة تحرير الشام" و"القاعدة" من الغوطة الشرقية خلال 15 يوم من دخول الهدنة حيز التنفيذ الفعلي.

وتصر روسيا على استثناء "جبهة النصرة" وغيرها من تنظيمات ارهابية ومجموعات مرتبطة بها من أي هدنة في سوريا، حيث تتواصل العمليات العسكرية ضدهم في الغوطة الشرقية

يشار الى ان مجلس الأمن الدولي تبنى السبت الماضي القرار 2401 الذي يطالب جميع الأطراف بـ "وقف الاشتباكات فورا" والالتزام بهدنة إنسانية لمدة 30 يوما على الأقل في جميع أنحاء سوريا من أجل تأمين إيصال المساعدات بشكل آمن ومن دون عوائق وإجلاء المصابين بجروح خطيرة.