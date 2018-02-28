وزعت روسيا, يوم الأربعاء, مشروع بيان, لمجلس الأمن الدولي, يتضمن وقف الأعمال القتالية في سوريا، دعما لتنفيذ القرار الأممي.

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وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا, في كلة له خلال جلسة لمجلس الامن, "لقد وزعنا مشروع بيان لرئيس مجلس الأمن، وندعو المجلس لاعتماده".

وتلا المندب الروسي مقتضبا من مشروع البيان جاء فيه "يحث مجلس الأمن في إطار قراره 2401 جميع الأطراف على تنفيذه وبهذا الغرض يدعو جميع الجماعات المسلحة والدول ذات النفوذ عليها إلى ضمان أمن الممرات الإنسانية للإجلاء من الغوطة الشرقية".

و يتضمن المقترح الدعوة إلى "إنشاء ممرات إنسانية في التنف والركبان" والدعوة إلى الأمين العام للأمم المتحدة إلى "إيفاد بعثة إلى الرقة لتقييم الاحتياجات الإنسانية على الفور".

واعتمد مجلس الأمن الدولي, السبت الماضي, مشروع قرار بالإجماع، نص على وقف اطلاق النار في سوريا , مستثنيا تنظيمي "داعش" و "النصرة", كما نص القرار على ايصال مساعدات انسانية للمحاصرين وتأمين الإجلاء الطبي..

وجاءمشروع القرار الذي وضعته روسيا بعد يومين على وضعها هدنة انسانية يومية في الغوطة لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً, بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وافساح المجال لادخال المعونات, الا ان الهدنة لم تحقق أي نتائج.

وأشار نيبينزيا إلى أن "روسيا تصر على إرسال بعثة لتقييم إلى الرقة".

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أعلن الإثنين الماضي، أن بلاده تقترح تشكيل لجنة أممية لتقييم الوضع في الرقة.

وكانت الرقة تحت سيطرة "داعش" بأكملها, منذ عام 2014، قبل ان يتم استعادتها في 2017 من قبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة.