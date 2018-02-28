يواصل الجيش التركي, يوم الاربعاء, عملياته العسكرية في عفرين, مما ادى الى سقوط ضحايا, وذلك في إطار عملية "غصن الزيتون" التي انطلقت منذ 20 الشهر الماضي.

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وذكرت وسائل اعلام كردية ان الجيش التركي قصف قرية ميركان التابعة لناحية موباتا بمقاطعة عفرين, ما اسفر عن مقتل مواطن واصابة 3 اخرين بجروح.

وأضافت المصادر ان الجيش التركي شن هجوماً على قرية بعدينا التابعة لناحية ماباتا، حيث تمكن الفصائل الكردية من افشال الهجوم.

واشارت المصادر الى ان الجيش التركي شن غارات على قرية بعدينا في ناحية ماباتا , كما استهدف قريتي رمادية وحميلكة بمنطقة جندريسة.

من جهتها, ذكرت مصادر أهلية لوكالة ( سانا ) أن" قوات النظام التركي قصفت بالمدفعية والصواريخ قرية بعدنلي في ناحية المعبطلي ما تسبب بمقتل مدني وإصابة 5 آخرين بجروح متفاونة ووقوع أضرار مادية بعدد من منازل المدنيين السكنية".

ويقوم الجيش التركي بعملية عسكرية، منذ 20 كانون الثاني الماضي، أطلق عليها عملية "غصن الزيتون"، والتي يقول إنها تستهدف المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" و"ب ي د/بي كاكا" في عفرين, مؤكداً انها ستنتهي بمجرد القضاء على "الارهابيين".

وأعلنت تركيا ان عملياتها في عفرين ستنتهي مجرد القضاء على "التنظيمات الارهابية" فيها, لكنها ألمحت وهددت بان عملياتها ستمتد الى منبج وشرق الفرات وادلب, في حين توعدت قوات "قسد" انقرة من امتداد العمليات التركية.

ويطالب قرار مجلس الأمن الدولي الذي اقر منذ يومين كل الأطراف بوقف الأعمال القتالية دون تأخير. لفرض هدنة إنسانية لمدة 30 يوما على الأقل بكل أنحاء سوريا.