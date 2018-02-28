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الدولار في السوق السوداء يسجل انخفاضاً ويصل إلى 465 ليرة
الاخبار الاقتصادية

عاود سعر صرف الدولار في السوق السوداء بدمشق, يوم الاربعاء, انخفاضه, مقارنة باخر سعر له,  حيث وصل الى 465 ليرة سورية ..


 

 

 

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وذكرت صفحات متخصصة بسعر صرف الدولار في سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي, أن سعر الدولار في السوق السوداء بدمشق وصل إلى 468 ليرة للمبيع، و 465 ليرة للشراء.

وكان سعر الدولار في السوق السوداء بدمشق وصل  امس الثلاثاء إلى 470 ليرة للمبيع، و 467 ليرة للشراء.

 

سيريانيوز
2018-02-28 18:04:00
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