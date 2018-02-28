عاود سعر صرف الدولار في السوق السوداء بدمشق, يوم الاربعاء, انخفاضه, مقارنة باخر سعر له, حيث وصل الى 465 ليرة سورية ..

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وذكرت صفحات متخصصة بسعر صرف الدولار في سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي, أن سعر الدولار في السوق السوداء بدمشق وصل إلى 468 ليرة للمبيع، و 465 ليرة للشراء.

وكان سعر الدولار في السوق السوداء بدمشق وصل امس الثلاثاء إلى 470 ليرة للمبيع، و 467 ليرة للشراء.