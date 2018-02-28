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الأسد يصدر مرسوماً بتسمية قتيبة حرب لعضوية مجلس الشعب
الاخبار المحلية

أصدر الرئيس بشار الأسد , يوم الأربعاء, مرسوماَ يقضي بتسمية قتيبة حرب عضواَ في مجلس الشعب.


 

 

 

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ونصت المادة (1) من المرسوم الذي حمل رقم 89 للعام 2018, على تسمية قتيبة حرب بدر لعضوية مجلس الشعب عن الدور التشريعي الثاني لملء المقعد الشاغر عن القطاع ب في الدائرة الانتخابية لمحافظة طرطوس.

وجاء المرسوم بناء على أحكام قانون الانتخابات العامة رقم 5 تاريخ 24-3-2014, وعلى أحكام المرسوم رقم 44 تاريخ 31-1-2018.

 ويذكر أن مجلس الشعب يتألف من 250 عضواً، و ينتخب كل 4 سنوات بشكل مباشر من الشعب في المحافظات السورية.

سيريانيوز

 
2018-02-28 13:39:52
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