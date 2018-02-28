كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, يوم الاربعاء, ان بلاده استطاعت اخراج ”مجموعة كبيرة“ من المدنيين من منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق, والخاضعة تحت سيطرة المعارضة المسلحة.

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ونقلت وكالة (رويترز) عن بوتين قوله, في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار النمساوي زيباستيان كورتس في موسكو, إن "الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ساعد في التوصل لعملية الإجلاء".

ولم يذكر بوتين متى تمكن المدنيون من المغادرة.

ووضعت روسيا الاثنين الماضي هدنة انسانية يومية في الغوطة لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً, بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وافساح المجال لادخال المعونات.

ولم تحقق الهدنة خلال اليومين أي نتائج, وسط تبادل أطراف الصراع الاتهامات بخرقها, حيث اتهمت روسيا ومصادر موالية مقاتلي المعارضة بقصف الممر الذي خصصته لخروج المدنيين وعرقلة ايصال المساعدات ومنع خروج المدنيين من الغوطة ، ولكن المعارضة نفت ذلك, متهمة القوات النظامية بشن غارات على الغوطة خلال فترة الهدنة.

وكانت فصائل معارضة (جيش الاسلام، حركة احرار الشام، فيلق الرحمن) عرضت في رسالة للامم المتحدة اخراج الارهابيين التابعين لـ(جبهة النصرة، القاعدة، داعش، هيئة تحرير الشام) من الغوطة الشرقية خلال 15 من دخول الهدنة حيز التنفيذ.

من جهة اخرى, أعلن الرئيس الروسي أن "الإرهابيين" في منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق يستهدفون دمشق بما فيها منطقة السفارة الروسية , بحوالي 50 – 80 قذيفة, يومياً.

ونقلت وكالة (سبونتيك) عن بوتين قوله "للأسف تتواجد في الغوطة الشرقية العديد من القوى المتطرفة، وممثلي مجموعة كاملة من التنظيمات الإرهابية مدرجة على القائمة الأممية للإرهاب".

وأضاف بوتين ان "القرار الأممي ينص على أن محاربة التنظيمات الإرهابية لن تتوقف, و من هناك يتم شن قصف متواصل، وفي بعض الأيام يصل عدد الضربات الصاروخية والقذائف لـ 80 صاروخ وقذيفة، وتسقط القذائف بما في ذلك على محيط السفارة الروسية والبعثة التجارية".

وتعرضت دمشق ومحيطها بشكل يومي لسقوط عشرات القذائف, الأمر الذي ادى الى سقوط عشرات الضحايا, بالتزامن مع عملية عسكرية بدأها الجيش النظامي على مناطق الغوطة والتي هي منصات لاطلاق القذائف على دمشق, وسط معارك عنيفة, حيث تمكن النظامي صباح الأربعاء من تحقيق تقدم من خلال سيطرته على بلدة حوش الضواهرة.

وأشار بوتين، إلى أن "آفاق تسوية المشاكل في سوريا تعتمد على رغبة أطراف النزاع بحل جميع المسائل ذات الصلة".

وجاءت الهدنة الروسية، بعد مشروع قرار اعتمده مجلس الامن السبت الماضي بالإجماع، ونص على وقف اطلاق النار في سوريا وايصال مساعدات انسانية للمحاصرين وتأمين الإجلاء الطبي.

وتصر روسيا على استثناء "جبهة النصرة" وغيرها من تنظيمات ارهابية ومجموعات مرتبطة بها من أي هدنة في سوريا، حيث تتواصل العمليات العسكرية ضدهم في الغوطة الشرقية .