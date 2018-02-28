لقي عشرات الأشخاص مصرعهم وأصيب آخرون, يوم الأربعاء, جراء حادث تصادم قطارين في محافظة البحيرة شمال غرب القاهرة في مصر.

ونقلت وسائل إعلامية, عن وزارة النقل المصرية ,قولها في بيان أنه "وفقا لما ورد لمركز أزمات الوزارة فإن عدد الوفيات وصل 15 شخص إلى جانب 40 مصابا".

وكانت وزارة الصحة المصرية ذكرت أن " 10 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 15 آخرون جراء تصادم قطار ركاب وقطار بضائع في محافظة البحيرة بشمال البلاد."

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في البيان أن "الوزارة أرسلت 30 سيارة إسعاف لموقع الحادث بمنطقة كوم حمادة بالبحيرة"، مشيرا إلى أن "أعداد الوفيات والإصابة مبدئية".

وتابع قائلا أن القتلى والمصابين نقلوا إلى مستشفيين بالمحافظة .

من جهته, قال علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن محافظة البحيرة أن "الحادث وقع نتيجة انفصال عربتين من قطار الركاب مما أدى إلى اصطدامه بقطار بضائع بمركز كوم حمادة".

وكانت هيئة السكة الحديدية، قالت أن القطار رقم 678، ركاب إيتاى البارود - القاهرة طريق المناشى تأخر نتيجة سقوط عجلة البوجى من العربة الثالثة أثناء مسيرة بمحطة أبو الخاوى مما أدى إلى احتكاكها مع عربة قطار طفلة المخزن على السكة.

ويشار إلى أنه في آب الماضي، قُتل 44 شخصا وأصيب أكثر من 200 شخص في حادث تصادم قطارين للركاب بمحافظة الإسكندرية الساحلية التي تجاور البحيرة من الشمال, وأحال النائب العام ستة أشخاص إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة "الإهمال الجسيم" فيما يتعلق بالحادث.

وشهدت مصر العديد من حوادث القطارات الدامية خلال العقود الأخيرة سقط فيها مئات القتلى وأرجعها مسؤولون ومراقبون إلى قدم القاطرات والعربات والإهمال في صيانتها وتشغيلها.

سيريانيوز