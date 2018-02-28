سقطت من جديد قذائف, يوم الاربعاء, على عدة مناطق في دمشق وريفها, مما اسفر عن اصابة شخص في ضاحية الاسد.

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وذكرت وكالة (سانا) , نقلا عن مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق ان "التنظيمات المسلحة ستهدفت بالقذائف مشفى ابن سينا.

من جهتها, تحدثت مصادر مؤيدة, عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان شخصا اصيب بجروح جراء سقوط قذيفة في ضاحية الأسد بريف دمشق.

واشارت المصادر الى سقوط قذائف في ابو رمانة بدمشق و مخيم الوافدين و محيط سجن النساء في عدرا بريف دمشق

وسقطت امس عدة قذائف هاون وصاروخية على مناطق بدمشق وريفها, مما اسفر عن سقوط ضحايا وحدوث اضرار مادية.

وجاء اطلاق القذائف بالتزامن مع عملية عسكرية بدأها الجيش النظامي على مناطق الغوطة والتي هي منصات لاطلاق القذائف على العاصمة, وسط معارك عنيفة, حيث تمكن النظامي صباح الأربعاء من تحقيق تقدم من خلال سيطرته على بلدة حوش الضواهرة.

ويأتي استهداف دمشق ومحيطها بالقذائف، رغم دخول هدنة قررها مجلس الأمن مساء السبت حيز التنفيذ، نصت على وقف اطلاق النار، وايصال المساعدات الانسانية والاجلاء الطبي للجرحى من المناطق المحاصرة.