إسبانيول يوقف انتصارات ريال مدريد بهدف في الوقت القاتل بالدوري الإسباني اخبار الرياضة شارك

سقط ريال مدريد أمام مضيفه اسبانيول صفر-1 في افتتاح المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وغاب عن ريال مدريد أبرز نجومه في مقدمتهم البرتغالي كريستيانو رونالدو باختيار من المدرب زين الدين زيدان، والبرازيلي مارسيلو والألماني طوني كروس والكرواتي لوكا مودريتش.



هدف المباراة الوحيد جاء عبر جيرارد مورينو في الدقيقة 90+3.



وتجمد رصيد ريال مدريد عند 51 نقطة في المركز الثالث وبات مهدداً بفقدان مركزه لمصلحة فالنسيا الرابع بـ 49 نقطة، فيما ارتقى اسبانيول إلى المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة.



وفي المرحلة ذاتها، حقق جيرونا فوزاً مهما بهدف نظيف على حساب سلتا فيغو، ليرتقي إلى المركز السابع رافعاً رصيده إلى 37 نقطة، فيما تراجع سلتا فيغو إلى المركز التاسع وتجمد رصيده عند 35 نقطة. سيريانيوز

2018-02-28 11:43:03 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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