سيطر التعادل السلبي على لقاء الوحدة السوري ونظيره ظفار العماني على ملعب صيدا البلدي في العاصمة اللبنانية بيروت في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة الثالثة التي تضم أيضا فريقي الأنصار اللبناني والفيصلي الأردني.

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ولم يقدم الوحدة الأداء المتوقع في مباراة تعد الأسوء له هذا الموسم في كأس الاتحاد الأسيوي وفي الدوري الممتاز وغاب عن لاعبيه التركيز وكثرت التمريرات الخاطئة وتباعدت صفوفه الثلاثة ولم يقدم أي مستوى يليق بسمعته ولم يكن ظفار أفضل حالا من الوحدة حيث قدم مباراة دون المستوى باستثناء فرصة وحيدة عندما انفرد لاعبه البرازيلي كالاماري بحارس الوحدة طه موسى في الدقيقة الـ 88 إلا أن كرته جاءت بالعارضة.



وضمن نفس المجموعة، تصدّر الفيصلي الأردني بفضل فوزه على مستضيفه الأنصار اللبناني 3-1.



وأنهى الفيصلي الشوط الأول بالتقدم 2-صفر عبر السنغالي دومينيك ميندي وأحمد هايل لكن الأنصار قلص الفارق في الشوط الثاني قبل أن يحسم خليل بني عطية الفوز للضيوف.



وتصدر الفيصلي المجموعة بأربع نقاط متقدماً بنقطة واحدة عن منافسه الأنصار، والوحدة في المركز الثالث متقدماً بنقطة واحدة على ظفار الذي خسر من الأنصار 2-صفر بينما تعادل الوحدة 2-2 مع الفيصلي في الجولة الأولى.



ويلتقي الوحدة في الجولة الثالثة التي ستجري الاثنين القادم مع فريق الأنصار اللبناني فيما يلتقي ظفار مع الفيصلي.



وكان فريقا الجيش والوحدة التقيا فى نهائي النسخة الأولى للبطولة عام 2004 وأحرز الجيش اللقب كما حقق الاتحاد لقب نسخة 2010 على حساب القادسية الكويتي فيما خرج الجيش من دور المجموعات فى النسخة الماضية والوحدة من الدور النهائي لفرق غرب آسيا المؤهل لنهائي البطولة.