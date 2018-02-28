نجم التنس العالمي السويسري فيدرر يتوج بجائزة لوريوس لأفضل رياضي في 2017 اخبار الرياضة شارك

توّج نجم التنس السويسري روجيه فيدرر للمرة الخامسة في مشواره والأمريكية سيرينا ويليامز للمرة الرابعة بجائزة لوريوس لأفضل رياضي ورياضية .

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا صاحب الـ36 عاما خطف الأضواء في الحفل الكبير الذي أقيم بموناكو بعد احرازه أيضا جائزة أفضل عودة وذلك بعد الانجازات الكبيرة التي حققها بتتويجه بلقبي بطولة ويمبلدون وأستراليا. وتفوق فيدرير على لاعب التنس الإسباني رافائيل نادال ونجم ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو.



وترشح للجائزة أيضًا ثلاثة رياضيين بريطانيين هم سائق فورمولا 1 لويس هاميلتون والدراج كريس فروم والعداء مو فرح.



وتعد هذه المرة الخامسة التي يتوج فيها بهذه الجائزة بعد أعوام 2005 و2006 و2007 و2008.



وتوج فيدرير أيضا بجائزة لوريوس لأفضل عودة، بعد ان توج العام الماضي ببطولتي جراند سلام هما أستراليا المفتوحة وويمبلدون.



كما فازت لاعبة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز بجائزة لوريوس كأفضل رياضية في العام لتتفوق على الإسبانية جاربيني موجوروزا.



ولم تتمكن موجوروزا، التي وصلت لصدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات في 2017 وتوجت بلقب ويمبلدون ثاني بطولات الجراند سلام في مسيرتها، من التفوق على ويليامز التي فازت مطلع العام في أستراليا بلقبها الثالث والعشرين في منافسات الجراند سلام ببطولة أستراليا قبل توقفها مؤقتا عن اللعب لعدة أشهر بسبب الحمل.



وسبق لسيرينا ويليامز الفوز بهذه الجائزة في 2003 و2010 و2016 كما أنها حصدت في 2007 جائزة أفضل عودة في العام. 2018-02-28 11:32:52 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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